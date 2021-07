LE FOTO. Tentano furto ai danni di una nota azienda, messi in fuga dal custode virtuale

CARINARO (Christian e Lidia de Angelis) Ladri assaltano azienda, scavalcando muro perimetrale, ma purtroppo per loro non erano soli. Alcune notti fa a Carinaro presso una nota azienda, dei malviventi col volto coperto, guanti e attrezzi da scasso hanno scavalcato lungo il muro di cinta dell’azienda per introdursi e depredarla, ma non si aspettavano di essere sorvegliati, per cui il custode virtuale Bor connesso in tempo reale e da remoto in partnership con l‘Istituto di Vigilanza Privata DSS Security, ha rilevato la presenza della banda di malintenzionati, ha immediatamente avviato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanarli in tempi record. Questo è già il secondo tentativo di intrusione sventato da BOR presso lo stesso cliente, che ha deciso di adottare il servizio di Telepresenza a Novembre 2020. I malintenzionati si sono dati alla fuga, mentre i vigilantes hanno informato il titolare e allertato le autorità competenti per denunciare l’accaduto.