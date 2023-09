Seguiranno aggiornamenti

CASTEL VOLTURNO – Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la Ss7 Quater, nei pressi dell’uscita di Castel Volturno, direzione Napoli. Due le auto coinvolte. Sul posto stanno operando i carabinieri per i rilievi del caso e per gestire il traffico. I sanitari del 118 hanno invece preso in cura un ferito le cui condizioni sarebbero gravi