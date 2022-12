IL VIDEO E LE FOTO. Trasportano carico di droga su bici elettrica: arrestati in due

Ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Decorsa notte, in Caserta, i carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto, due 31enni ,uno di Caserta e l’altro di Santa Maria Capua Vetere, ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, nel corso della notte, in via Douhet hanno fermato uno dei due soggetti mentre trasportava, su una bici elettrica, una borsa contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, non essiccata, per un peso di 760 gr. circa.

A seguito di successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori gr.10 della medesima sostanza. Nel corso dell’attività hanno avuto modo di accertare che detta sostanza stupefacente era stata coltivata nel garage dell’altro arrestato e, pertanto, la perquisizione è stata estesa anche a tale ambiente dove sono stati rinvenute e sequestrati ulteriori gr.10 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; nr.4 vasi contenenti piante di marijuana dell’altezza di 1 metro circa, espoliate delle infiorescenze; nr.2 tendostrutture per la coltivazione delle piante e fertilizzanti.

Gli

arrestati, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.