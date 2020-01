LE FOTO. Truffa in pizzeria. Ordina una margherita da asporto chiedendo un resto da 50 euro e…

GIUGLIANO – (Christian e Lidia de Angelis) Le foto: truffatore miserabile mette a segno diversi colpi, ecco il suo modus operandi. Diverse le segnalazioni di commercianti in particolare di quelli operanti nel settore della ristorazione che denunciano di essere stati vittime di questo truffatore seriale. L’ultimo episodio è stato denunciato ieri dal titolare della nota pizzeria “Verde Basilico”sita in via Madonna delle Grazie,ecco come è andata: il soggetto, quello ritratto in foto, si è recato presso la sopracitata pizzeria ordinando un margherita da consegnare a casa,chiedendo però di portare il resto di 50 euro. Appena il ragazzo delle consegne è giunto presso l’indirizzo concordato, ad attenderlo il balordo fuori ad un cancello di una abitazione, facendo credere che quella fosse casa sua. Così il giovane fattorino si è avvicinato a lui consegnandogli la pizza unitamente al resto dei 50 euro, visto che il truffatore stringeva tra le mani la banconota da 50 euro. Ad un tratto il malvivente impossessatosi dei soldi e della pizza si è dato alla fuga,lasciando il povero fattorino interdetto. La cosa ha indignato non poco la cittadinanza,pare che il titolare abbia intenzione di sporgere denuncia per l’accaduto,staremo a vedere come andrà a finire. Intanto si suggerisce di prestare massima attenzione,oramai i truffatori le pensano proprio a tutte.

Ecco la denuncia social del titolare: ”ATTENZIONE “ QUESTO BALORDO È UN TRUFFATORE“Si è presentato al locale, facendo un ordine di una Margherita da consegnare a casa con resto di 50€, appena il ragazzo è arrivato sul posto, lui lo stava aspettando fuori ad un cancello, facendogli credere che fosse casa sua, ma non era così….a quel punto si è fatto consegnare la pizza ed il resto della 50€ e poi è scappato via ,un vero e proprio professionista di truffe.”