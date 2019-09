LE FOTO. Tutti i disastri causati dal maltempo a MONDRAGONE. 10mila euro di danni per una famiglia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora si contano i danni causati dal maltempo che si è abbattuto fino a ieri mattina su tutto il casertano, in particolare sul litorale domizio. Danni anche a Mondragone dove il violento acquazzone, accompagnato da paurosi tuoni e fulmini, ha allagato negozi e cantine e danneggiato diversi tetti, tra cui quello di una abitazione in zona area mercato.

Come si evince dalle foto che ci sono giunte, vento ed acqua hanno staccato dal tetto pezzi di guaina e cemento in parte scaraventati in strada, altri rimasti ancora penzolanti e recuperati poi dai proprietari di casa dopo il non riuscito intervento dei Vigili del Fuoco, che erano impegnati in altre emergenze. Un danno ingente quello subito da questa famiglia, che dovrà sborsare circa diecimila euro per rendere nuovamente agibile la propria casa.