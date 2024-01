LE FOTO. Ucciso muratore papà di 4 figli. Pirata della strada in fuga

CASTEL VOLTURNO – Da quanto emerge dalle prime indagini della polizia, ci sarebbe stato un uomo alla guida e a fianco a lui un passeggero sull’auto che ha investito e ucciso un muratore di 45 anni di origine ghanese e padre di 4 figli.

Dopo l’impatto fatale, le due persone in auto sarebbero scappate, per poi lasciare la vettura in strada, abbandonandola qualche chilometro più avanti rispetto al luogo dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della protezione civile di Castel Volturno.

Esiste l’ipotesi che si sia trattata di una corsa, una gara clandestina, ma qualche informazione in più dovrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali che affacciano sulla scena del crimine.