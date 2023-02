LE FOTO. Una massaggiatrice di CASTEL VOLTURNO a Sanremo: “Ho trattato i Big”

CASTEL VOLTURNO (C.S.) – Claudia Sassone: da Castel Volturno al Festival dei Sogni di Sanremo.

La napoletana Claudia Sassone è una delle operatrice di benessere scelte per il Festival dei Sogni di Sanremo.

Claudia Sassone è un’operatrice di benessere altamente specializzata, napoletana di nascita ma da tempo residente a Castel Volturno.

Lei rappresenterà il suo territorio in quello che è l’evento più importante in Italia: Sanremo.

Diplomata in fisioshiatsu (fisioterapia con la tecnica dello shiatsu), ha conseguito vari attestati di corsi specialistici: olistico antistress, visione olistica della colonna vertebrale, massaggio cervicale, moxibustione, tape elastico, Emowa Massage e Dream Massage.

Attualmente lavora presso la struttura Laghi Nabi a Castel Volturno, un’ oasi naturale dove è possibile vivere esperienze uniche, avventurarsi nella natura incontaminata e sperimentare un approccio al benessere innovativo e completo.

Nel

2022 viene selezionata dal maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.

Ora

nel 2023 è una dei 15 operatori di benessere scelti dal maestro Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.

Nel suo futuro Claudia si augura di poter gestire una piccola struttura tutta sua, ma è aperta anche ad altre proposte che possano realizzare i suoi progetti, non resta che seguirla nella città dei fiori per scoprire quale meravigliose sorprese la vita le riserverà.

Claudia racconta: “Sono molto grata e onorata di essere stata scelta dal Maestro Serra per vivere questa fantastica esperienza sanremese, porterò per sempre nel cuore i ricordi di questi giorni. Ho incontrato così tanti artisti in questi giorni e mi sono messa costantemente alla prova con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ora è tempo di tornare a casa per continuare a costruire il mio futuro e per portare a Castel Volturno il massaggio più amato dai Vip di Sanremo.”