PASTORANO – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Pastorano, in località Torre Lupara, per spegnere l’incendio divampato in un’azienda agricola. Il rogo si è sviluppato oggi pomeriggio non lontano da un allevamento bufalino.

Il grosso incendio ha reso necessario, non solo l’intervento dei vigili del fuoco di Teano, ma anche quello dei caschi rossi provenienti dal comando provinciale di Caserta.