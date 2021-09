LE FOTO. Vandali in azione nella villa Comunale, il sindaco: “delinquentucci da strapazzo”

RIARDO– Vandali in azione nella villa comunale di Riardo dove sono state danneggiate le panchine e gli arredi. A denunciare l’accaduto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Armando Fusco, attraverso una nota diffusa sui social. “L’autore o gli autori magari riuniti in “branco” di tali azioni sono autentici delinquenti e se minorenni la responsabilità è anche dei genitori che consentono loro di stare da soli fino a notte fonda in strada – si legge nella nota – Non è assolutamente tollerabile che una comunità sana ed operosa possa essere in balìa di balordi del genere. Nella villetta Violati devono ancora essere completati i lavori di riqualificazione e già è stata vandalizzata da parte di delinquentucci da strapazzo”.