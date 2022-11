LE INTERCETTAZIONI. Gianluca Bidognetti con il cellulare in carcere: “Ha chiamato tutti”

CASAL DI PRINCIPE – La cronista Marilena Natale ha fornito agli investigatori informazioni circa la presenza di una bisca clandestina a Casal di Principe attiva durante il lockdown e che Gianluca Bidognetti, figlio di Francesco, aveva a disposizione un cellulare in carcere con il quale si metteva costantemente in comunicazione con alcune persone a loro volta ritenute affiliate alla fazione dei Casalesi riconducibile al padre.

Per quanto riguarda la bisca clandestina, la giornalista, attraverso un appostamento che risale al marzo 2021, ha scoperto che a Casal di Principe, in corso Umberto 135, in piena pandemia, c’era chi andava a giocare illegalmente in un locale al piano terra, dopo avere bussato due volte alla porta. I carabinieri eseguirono dei controlli che portarono all’individuazione di undici persone. Per quanto riguarda il cellulare, la Natale pubblicò un video su Facebook nel giugno 2021, per rendere nota la circostanza, scatenando una serie di interlocuzioni tra gli affiliati prontamente intercettate e registrate dai carabinieri anche queste inserite nell’ordinanza eseguita ieri e che ha condotto all’arresto, tra gli altri, di Katia, Teresa e Gianluca Bidognetti: “…lo ha saputo da voci di popolo, – dice il compagno di una delle due – perché Gianluca ha chiamato a tutti quanti… allora lo ha saputo anche la Procura…”.