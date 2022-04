Le mamme di TEANO in aiuto alle “colleghe” ucraine: gare di solidarietà “personalizzate” per i bimbi

TEANO (Pietro De Biasio) Anche le mamme del gruppo social “Mamma solidale Teano” che conta circa 1000 membri, si stanno dando da fare per sostenere il popolo ucraino dilaniato da una guerra assurda. Attraverso il loro gruppo molto attivo anche durante la pandemia, prendono atto di quello che maggiormente può servire e si attivano per una raccolta personalizzata. Protagoniste di questa bella storia d’accoglienza e di solidarietà sono le mamme sidicine che sono subito riuscite a mettere insieme viveri e soprattutto vestiti per le mamme ucraine arrivate in città. Una gara di solidarietà che di post in post, grazie anche al passa parola, ha coinvolto tutto la comunità riuscendo a soddisfare tutte le richieste di aiuto.

“Ci siamo subito rese disponibili perché ci è sembrato innanzitutto una forma di accoglienza e in secondo luogo perché si tratta di bambini che è lo scopo per cui è nato il nostro gruppo cioè per aiutarsi tra mamme. Appena ci arriva una richiesta di aiuto e lanciamo un post, ogni volta in meno di un’ora, le mamme si attivavano e si rendono solidali per cercare il necessario anche a comprarlo se non era possibile donarlo”. Le mamme sidicine non stanno facendo mancare niente alle meno fortunate mamme ucraine e tutte stanno dando il loro contributo. A volte si parla troppo delle cose brutte, ma è in situazioni come queste che vale la pena di raccontare anche la solidarietà, che per fortuna con il gruppo “Mamme solidale Teano” non manca mai.