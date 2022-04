Le “nuove leve” dei Quaqquaroni. Piccolo resta in carcere

MARCIANISE – Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per Agostino Piccolo, per i quali sussistono i gravi indizi di colpevolezza anche per i giudici della libertà: è accusato di essere a capo delle nuove leve dei Quaqquaroni. Confermata la misura anche a carico di Gaetano Monica, braccio operativo delle estorsioni. Il Riesame nei giorni scorsi aveva annullato l’ordinanza nei confronti di Gaetano Viciglione, mentre si attende l’esito per il carrozziere Antonio Ottavio Sorbo.