Le portano via il figlio. L’appello disperato di una madre: “Aiutatemi a ritrovare Valentino”

Il piccolo le venne sottratto 11 anni fa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Appello disperato di una madre che cerca l’amato figlio Valentino nato ad Aversa, che le è stato portato via 11 anni fa. La donna vuole spiegare al figlio il perché e cosa è successo davvero che non è dipeso dalla sua volontà ma il figlio le fu tolto quando abitavano in provincia di Modena. Questo l’appello di Pietro Caporaso “Scrivo a nome della mia compagna Sono Carmelina Aversano la mamma di Valentino nato ad Aversa il 14 02 2003 in provincia di Caserta. Lo sto cercando disperatamente perché nel marzo del 2011 mi è stato tolto , a Castelfranco Emilia provincia di Modena e da quel momento non so più nulla. Valentino aveva l’età di 8anni, l’unica cosa che ho saputo, è che è stato adottato nel giugno del 2016 a Modena… vi prego di aiutarmi a cercarlo è sicuramente nella regione Emilia Romagna. Adesso Valentino ha 19 anni e tre mesi. Purtroppo non ho nessuna foto, posso solo descriverlo come era prima che me lo strappasse con l inganno… Valentino era biondo scuro con gli occhi azzurri alto all’incirca 1 metro e 10 e magro con un particolare ha una voglia di ricotta tra un ciuffetto di capelli sulla sinistra. Vi prego aiutatemi a cercarlo Valentino, sono la tua mamma che ti sta cercando disperatamente mi manchi tantissimo se vuoi mi contattare e sto su facebook e messenger voglio farvi sapere la verità.. purtroppo non ho potuto far niente per riprendervi perché ero sola senza nessuno che mi aiutasse e soprattutto senza un lavoro… persone senza scrupoli e senza un briciolo di sensibilità e senza umanità non mi hanno aiutato, ma strappata da te… qualsiasi spiegazione e qualsiasi cosa vuoi sapere, io sono qua ti amo tantissimo sei tutta la mia vita, ti amo tantissimo e mi manchi infinitamente. Spero tantissimo che stai bene io non ti voglio sconvolgere la vita, vorrei e desidero solo vederti e stringerti a me e darti tutte le spiegazioni. Valentino vorrei abbracciarti fortemente. Per gli auguri te li invierò il giorno del tuo compleanno… ti abbraccio con un grandissimo bacio. Mamma” In tanti si sono commossi e si stanno mobilitando per aiutare la donna.