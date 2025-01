Le regole su come gestire il pascolo in montagna: l’incontro di Coldiretti Caserta

CASERTA – Questa mattina, l’ufficio zona di Alife di Coldiretti Caserta, ha ospitato un incontro di grande rilevanza per il futuro delle attività agricole nelle aree montane del Matese.Il Direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, insieme al Segretario di zona, Giuseppina Loffreda, e al Responsabile Provinciale del Centro Assistenza Agricola (CAA), Gerardo Palladino, hanno incontrato i rappresentanti dei comuni della Comunità Montana del Matese e dell’Ente Parco Regionale del Matese.L’incontro ha visto anche la partecipazione dei dirigenti ASL, il Dott. Forgione e il Dott. Cenami, che hanno contribuito al dibattito con la loro esperienza tecnica.Al centro della discussione c’era il manuale operativo I&R, un documento che fornisce linee guida precise per la gestione delle attività di pascolo nelle zone montane.Il Sistema I&R, di fondamentale importanza per il settore zootecnico, riguarda la verifica della corretta registrazione delle aziende e l’identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti adeguati per la valorizzazione delle pratiche agricole in montagna, in particolare quelle legate all’allevamento. L’adozione del manuale I&R permetterà una gestione più efficiente e sicura delle attività di pascolo, promuovendo un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e tutelando l’ambiente, senza compromettere lo sviluppo delle attività agricole nelle zone rurali.Questo incontro rappresenta un passo importante per la cooperazione tra istituzioni locali e organizzazioni agricole, con l’auspicio di creare sinergie efficaci per la tutela e la crescita delle attività agricole nelle zone montane del Matese.