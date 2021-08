LE TERRIBILI FOTO. Scontro frontale lungo la strada delle vacanze. Feriti gravi

Ad innescare, probabilmente, l’incidente una manovra azzardata di un conducente alterato dall’alcol. La testimonianza di un avvocato che, insieme alla sua famiglia, ha evitato l’impatto miracolosamente e per pochi centimetri

CASTEL VOLTURNO – Si è verificato un tremento incidente, intorno alla mezzanotte, lungo la via Domiziana, zona Baia Verde a Castel Volturno. Lo schianto frontale è avvenuto tra due auto, come si vede dalle foto che pubblichiamo. Alla guida di una delle vetture, un uomo pare in stato di ebbrezza. Gravi le condizioni dei feriti.

Sul posto un’auto della polizia e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, che si sono occupati dei feriti.