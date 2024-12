L’apertura del nuovo svincolo autostradale nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

POSIZIONE 38. Un elenco composto dai 40 articoli più letti del 2024. Negli ultimi giorni di quest’anno che volge al termine, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori. DISCLAIMER: ricordiamo che determinati articoli potrebbero essere non più attuali (per esempio: lo status di indagati, arrestati e il sequestro di beni potrebbe essere mutato a seguito di decisioni dei giudici)

(Pubblicato il 22 marzo 2024) MADDALONI – Entrano nella fase più importante, e quasi finale, i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale al Km 4+100 dell’A30.

A darne comunicazione è Aspi-Autostrade per l’Italia: “La settimana scorsa le squadre del Gruppo Autostrade per l`Italia hanno varato il concio centrale della struttura in acciaio del cavalcavia di svincolo del peso di 170 tonnellate, trasportato da due autogrù di grandi dimensioni e di ultima generazione manovrate a distanza da un operatore per maggiore sicurezza delle maestranze presenti nel cantiere. Il varo della struttura portante metallica è stato completato venerdì mattina, con il posizionamento dei due conci laterali del peso di circa 50 tonnellate ognuno. Lo svincolo di Maddaloni si inserisce nel quadro di potenziamento e miglioramento dell’accessibilità alla zona interportuale Marcianise-Maddaloni, a servizio dell’Interporto Sud Europa e della viabilità esterna partenopea. A oggi l’avanzamento dei lavori è pari al 60%, sono state impegnate ad oggi circa 35 maestranze e sono stati pressoché completati le rampe e il piazzale di esazione, il sottovia a servizio della viabilità vicinale e le strutture dei fabbricati”.

La conclusione è prevista per la fine dell’estate.