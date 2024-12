FOLLIA ALLA REGGIA. Vandali lanciano tavolo e sedie di un locale su un albero

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

LE TOP 40 DI CASERTACE. POSIZIONE 31. Un elenco composto dai 40 articoli più letti del 2024. Negli ultimi giorni di quest’anno che volge al termine, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori. DISCLAIMER: ricordiamo che determinati articoli potrebbero essere non più attuali (per esempio: lo status di indagati, arrestati e il sequestro di beni potrebbe essere mutato a seguito di decisioni dei giudici)

(Pubblicato il 21 gennaio 2024) CASERTA – Nonostante l’estro mostrato e lo scenario importante, non si tratta di un’opera d’arte contemporanea, bensì di un atto di vandalismo in piena regola.



Non è ancora chiaro chi e perché, ma è certo che qualche mente “geniale” abbia lanciato un tavolo e una sedia su un albero a due passi dalla Reggia di Caserta. Il fatto dovrebbe essere avvenuto nelle prime ore di ieri, domenica.



Si

tratta di oggetti di proprietà di uno dei tanti locali di somministrazione di cibo e bevande, bar o pizzeria che si affacciano su palazzo reale.A riferire della strana scoperta il giornalista e politico Ciro Guerriero.