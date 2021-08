Le ultime parole di Romeo prima di morire. La mamma rompe il silenzio

CASAPULLA – Oggi, 22 agosto, Romeo Bondanese, il ragazzo accoltellato a morte da un coetaneo, a Formia, nello scorso mese di febbraio, avrebbe compiuto 18 anni e la mamma Tina ha rilasciato una intervista al sito Temporeale.

“Noi vogliamo sapere cosa è accaduto quella sera. Ad oggi le indagini non sono ancora chiuse. Formia mi è stata vicina, ma oggi si stanno spegnendo i riflettori. Ed io non voglio che questo accada”. La madre, per il momento, non vuole sentire parlare di perdono: “Per ora no. In questi mesi nessuno si è fatto sentire…”. “Quel figlio di p… mi ha accoltellato“, sarebbero state queste le ultime parole pronunciate da Romeo prima di morire.

Per questo fatto è stato arrestato un coetaneo di Casapulla. Attualmente risultano indagati dalla Procura dei Minorenni di Roma per concorso in rissa anche tre minorenni di 16 e 17 anni di Casapulla, che si aggiungono al cugino 17enne della vittima, indagato per lo stesso reato.