Lei alza il gomito ed i familiari minacciano sanitari e carabinieri con una lancia artigianale

L’aggressione scatenata dal rifiuto di ricoverare la congiunta.

CASTELLO DEL MATESE. Alza il gomito ed, ubriaca, si sente male. Per tale ragione i familiari della donna hanno allertato i soccorsi ma questi, viste le condizioni non gravi della donna, hanno rifiutato di ricoverarla.

Parte da questo episodio quella che si è rivelata una vera e propria aggressione, prima nei confronti dei sanitari giunti con l’ambulanza e poi, anche, verso i carabinier. Il tutto è avvenuto a Castello del Matese. Quando i sanitari hanno rifiutato di ricoverare la donna ubriaca in ospedale, uno dei suoi familiari ha cinto per il collo l’autista dell’ambulanza per poi minacciarlo con una lancia artigianale. All’arrivo dei carabinieri, gli stessi militari sono stati aggrediti dall’esagitato familiare.