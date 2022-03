Lettera-bomba di Gennaro Spasiano, il Comune di MARCIANISE lo querela. Accusò il sindaco (e non solo) di sessismo e ritorsioni

MARCIANISE – Il Comune di Marcianise ha deciso di querelare Gennaro Spasiano per il contenuto della lettera-bomba con la quale, a dicembre scorso, l’ex dirigente ha vuotato il sacco e detto addio alla sua esperienza nell’ente di Piazza Umberto I.

Quella lettera, così come abbiamo già avuto modo di scrivere in QUESTO ARTICOLO, era piena di potenziali notizie di reato. Mobbing, sessismo, spiate e ritorsioni: Spasiano non risparmiò niente e nessuno, descrivendo fatti e circostanze in maniera minuziosa.

L’ex dirigente decise di metterci la faccia destinando la missiva anche alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla Procura della Corte dei Conti.

Una settimana fa, il 22 marzo, la giunta comunale di Marcianise ha incaricato l’avvocato Antonio Pastore, responsabile legale del Comune di Marcianise, di proporre denuncia-querela e costituzione di parte civile nel successivo eventuale giudizio nei confronti di OMISSIS – così si legge nell’atto, pubblicato integralmente in calce – che noi sappiamo bene essere proprio Gennaro Spasiano.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA QUERELA: atto copia conforme