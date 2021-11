“L’ho perdonato e lo ha fatto anche la Madonna”. La vittima di abusi sessuali parla davanti a don Michele Barone e ai giudici

CASAPESENNA – Un faccia a faccia sicuramente probante, ma che è stato ritenuto necessario affinché si potesse arrivare alla maggiore comprensione dei fatti che, almeno in primo grado, hanno portato alla condanna a 12 anni di carcere per don Michele Barone, il prete accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni di una ragazza di Maddaloni, i cui genitori sono stati anche loro condannati ad una pena più lieve.

Nelle scorse ore c’è stato incontro durante l’udienza in Corte d’appello tra una ragazza, vittima di abusi sessuali da parte del prete, secondo l’accusa, e Don Barone. La ragazza ha dichiarato davanti ai giudici di aver avuto rapporti sessuali con il prete sia durante il pellegrinaggio a Medjugorje, sia alla chiesa di Casapesenna. Ha inoltre aggiunto di averlo perdonato perché “l’ha perdonato anche la Madonna” e che non è riuscita a dire di no a Don barone perché soggiogata psicologicamente dalla posizione di potere del prete rispetto a lei, giovane e fervente cattolica.

La prossima udienza, nel febbraio dell’anno che verrà, sarà ascoltata anche l’altra ragazza che accusa il prete di abusi