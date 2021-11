LIBERA. Due giovani di Teano eletti referenti del Coordinamento Provinciale di Caserta

TEANO (Pietro De Biasio) – Domenica 14 novembre si è tenuta l’assemblea di Libera Coordinamento Provinciale di Caserta presso Villa Imposimato, bene confiscato alla camorra a Pignataro Maggiore e gestito dalla cooperativa sociale Apeiron.

L’assemblea provinciale delle associazioni aderenti alla rete di “Libera” ha eletto i nuovi referenti per inaugurare un nuovo corso di impegno e corresponsabilità contro camorre, corruzione e malaffare. Tra i nuovi referenti anche Fabio De Gemmis e Elena Parrillo di Teano che saranno affiancati da Marilù D’Angelo. La loro nomina, su proposta unanime delle Associazioni e degli iscritti è avvenuta nel pomeriggio di domenica nel corso dell’incontro al quale ha preso parte anche il Referente provinciale uscente Gianni Solino che è stato maestro e guida per tanti anni. All’ex referente, il ringraziamento, la stima e l’affetto di tutto il Presidio e del Coordinamento provinciale, per il lavoro e l’impegno nel mettere insieme una delle realtà più vive di Libera in provincia di Caserta.

Un lavoro sinergico che la neo referenza a tre vuole costruire come sottolineato con la breve nota affidata alle colonne di CasertaCE e che pubblichiamo a seguire. “Un altro mondo è possibile. Abbiamo la responsabilità dì riempire il vuoto dì senso lasciato da questi tempi difficili con parole e azioni che siano segno dì vita, che ci spingano a riabbracciare davvero, perché solo nell’incontro possiamo riconoscere la bellezza del nostro essere umani. Non è possibile combattere la camorra senza combattere le profonde ingiustizie che dilagano nella nostra società. La lotta alle mafie è lotta per la giustizia sociale”.