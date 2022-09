Licenziamenti Jabil, Zinzi: pronti a fare la nostra parte per salvare i posti di lavoro

L’intervento del capogruppo della Lega in consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio proporzionale di Campania2, Gianpiero Zinzi.

MARCIANISE La notizia del licenziamento di 190 lavoratori della Jabil ha lasciato tutti senza fiato. Pronto a fare la propria parte il capogruppo della Lega in consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio proporzionale di Campania2, Gianpiero Zinzi. “La decisione della Jabil di avviare una procedura di licenziamento per 190 lavoratori è una doccia fredda per tutti. Con il prossimo governo di centrodestra faremo la nostra parte per salvare i dipendenti dal licenziamento e rilanciare il comparto. Senza passerelle”. Il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi, ha commentato con un tweet la notizia relativa alle procedure di licenziamento avviate presso lo stabilimento di Marcianise.