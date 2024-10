LICEO MANZONI. La forza educativa dello sport, domani un prestigioso confronto tra esperti

L’evento, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Adele Vairo, che inaugurera’ i lavori, inizierà alle 10, 00 nell’aula magna dell’istituto scolastico casertano

CASERTA – Al Liceo “Manzoni” un esclusivo e prestigiosissimo confronto costruttivo tra il mondo scolastico, quello sportivo e quello ecclesiale.



Martedì 29 ottobre, alle ore 10:00, l’Aula Magna del Liceo ospiterà un importante momento formativo dal titolo “La gioia dello sport”, iniziativa volta a sottolineare il ruolo fondamentale dello sport nell’educazione dei giovani.



Questo evento di rilevanza nazionale è stato patrocinato dall’ Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI, dall’Ufficio sport , turismo e tempo libero della Diocesi di Caserta , oltre che dal CONI Italia e da ANSPI.

Ricco il parterre di relatori: interverranno Adele Vairo, Dirigente Scolastico del Liceo Manzoni, Giuseppe Dessì-Presidente Nazionale ANSPI, Michele De Simone-Delegato del CONI Caserta; i lavori saranno conclusi da Don Marco Fagotti-Responsabile dell’Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero della CEI.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Beatrice Crisci.

“Lo sport è gioia!” È questa l’idea che sarà al centro dell’incontro.

Come sottolineato da Don Marco Fagotti, lo sport è un potente strumento educativo:

“La Chiesa è sempre stata vicina al mondo sportivo, sicura che l’educazione a dare il meglio di sé in ambito sportivo porta anche ad educare l’uomo e la donna a dare il meglio di sé in tutti gli ambiti della vita. Lo sport ci insegna una gioia autentica, che non si ferma al successo, ma che nasce dal sacrificio, dalla fatica e dagli sforzi richiesti a chi lo pratica.”

L’appuntamento è al Liceo Manzoni per riflettere su come lo sport possa rappresentare non solo un momento di svago, ma un veicolo di valori universali e di crescita integrale della persona.