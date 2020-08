Lieve incidente rischia di degenerare in rissa, intervengono i Carabinieri

SANTA MARIA A VICO – Un lieve incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in una rissa tra i conducenti, oggi pomeriggio, all’incrocio lungo la via Nazionale e via Prolungamento della Libertà.

Una mancata precedenza ha dato luogo all’impatto tra le due vetture, un’Alfa 147 e una minicar 50, con a bordo due giovanissimi.

Dopo un iniziale diverbio, i soggetti stavano per venire alle mani, ma l’intervento dei Carabinieri ha evitato che ciò accadesse. I militari hanno ovviamente accertato le responsabilità dell’incidente