L’incendio al Liceo Garofano. Forse un’infiltrazione d’acqua ha provocato il cortocircuito

CAPUA – Proseguono le indagini al Liceo Garofano per capire da cosa è scaturito il cortocircuito che martedì mattina ha provocato l’incendio in un’aula dell’Istituto di Piazza D’Armi. Non c’è al momento ancora nessuna versione ufficiale. É chiaro che si indaga per capire la causa di questo cortocircuito. Una delle tesi sembrerebbe essere un’infiltrazione d’acqua dal tetto e quindi di un problema strutturale di una scuola che, com’è noto, come tutti gli istituti della provincia della cosiddetta scuola superiore, sono gestiti dall’amministrazione provinciale. Intanto gli alunni delle aule site nel corridoio del piano interessato dall’incendio, al momento, stanno seguendo un sistema di rotazione per le lezioni in presenza, riattivata la Dad.