L’INIZIATIVA. Nei negozi di TEANO un opuscolo che promuove il territorio tra storia, tipicità, arte e gastronomia

TEANO (Pietro De Biasio) Far scoprire le bellezze del nostro paese con un viaggio tra la cultura e le eccellenze guidati da artigiani, professionisti ed imprenditori che sono il cuore pulsante del nostro territorio. È questo l’obiettivo dell’opuscolo “viviilterritorio” di Teano & Dintorni tra storia, tipicità, arte e gastronomia che in questi giorni molti commercianti che hanno aderito all’iniziativa, stanno procedendo alla consegna presso le proprie attività. Una guida virtuale per la clientela e i turisti che offre non solo l’elenco dei prodotti e dove trovarli, ma anche le storie che sono dietro ad ogni monumento e ad ogni chiesa.

In tal senso l’opuscolo che si può ritirare in ogni negozio, si propone come un sentiero digitale grazie ai QRcode e all’idea di un turismo non solo enogastronomico, ma anche esperenziale, dove acquistare un prodotto, visitare un’azienda, vuol dire vivere un pezzo di territorio. “Per il rilancio della nostra città, ha dichiarato l’imprenditore tra i più entusiasti dell’iniziativa Massimo Tridente, abbiamo sempre creduto nella stretta interazione fra il turismo e le attività commerciali e produttive del territorio. La promozione turistica integrata, con il coinvolgimento diretto dei commercianti, è l’unica strada di sviluppo. Dall’altra parte, siamo sempre impegnati nel compito di individuare nuovi scenari, di salvaguardare il territorio, con i suoi beni ambientali e monumentali, e di tenerlo vivo, con iniziative ed eventi qualificati”.