Domenico Letizia eliminato da Masterchef. Il sogno di aprire un ristorante a MARCIANISE e l’intervista a caldo

MARCIANISE – Masterchef Italia 9, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky Go e in streaming su Now TV), sta entrando nel vivo della gara e i concorrenti, affrontando prove sempre più difficili, si stanno rendendo conto di quanto la strada per diventare chef professionisti possa essere piena di difficoltà e ostacoli. La quinta puntata del programma Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha visto l’eliminazione prima del marcianisano Domenico Letizia, per cui è stato fatale l’Invention Test con gli ingredienti scelti da Bruno Barbieri, e poi di Andrea De Giorgi, il più giovane concorrente di questa edizione, che non ha saputo dare il meglio di sé in un Pressure Test a base di tapas. Ambedue i concorrenti, traditi dall’inesperienza e dalle proprie insicurezze, hanno dovuto togliersi il grembiule ed abbandonare il sogno di diventare il nono Masterchef Italiano.

UN’ESPERIENZA CHE CAMBIA LA VITA

In questa intervista abbiamo avuto la possibilità di conoscere un po’ meglio Domenico. Abbiamo scoperto che cosa ha significato per lui l’eliminazione, che cosa rifarebbe e che cosa, invece, affronterebb in maniera diversa.

Domenico ci parla delle sue difficoltà nel reggere la tensione, che ora “cercherei di gestire meglio, proverei a prendere tutto con più leggerezza.”

Tra i momenti più difficili che ricorda della sua permanenza nel programma ci sono ovviamente i Pressure Test, Domenico ci racconta: “C’era troppa pressione, cucinare in trenta minuti è veramente difficile.” Il suo ricordo più bello è quello relativo all’ingresso a Masterchef, quando ha conquistato il tanto agognato grembiule.

UN FUTURO NEL MONDO DELLA CUCINA

Il discorso prosegue parlando di futuro e nuove prospettive, Domenico afferma di voler restare nel mondo della cucina: “Più che lavorare in cucina vorrei investire in un ristorante del mio paese, è un sogno che ho da tanto tempo e comincerò ad attivarmi per realizzarlo.“

IL RAPPORTO CON I GIUDICI

Cucinare per i propri cari è certamente più complicato che davanti ai giudici di Masterchef, la tensione gioca brutti scherzi ed “ è facile sbagliare, si fanno errori che a casa non si farebbero mai, poi il tempo è sempre pochissimo” dice Domenico.

Concludiamo parlando dei tre severissimi giudici e scopriamo che per Domenico il preferito è stato chef Locatelli: “Locatelli è quello tra tutti che metteva meno pressioni, ci dava ottimi consigli ed era sempre molto disponibile”.

