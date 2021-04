L’Istituto Giordani e la Brigata Garibaldi insieme per la vaccinazione anti-covid. Con i tablet…

CASERTA – Da ieri, giovedì 8 aprile, il personale adibito al controllo degli accessi presso il centro vaccinale di Caserta della caserma Brigata Bersaglieri Garibaldi, ha ricevuto in prestito dall’Istituto Giordani alcuni tablet per automatizzare le procedure di riconoscimento ed accesso al centro vaccinale. L’istituto Giordani, eccellenza scolastica cittadina, oltre ad aver fornito il prezioso supporto informatico, sta sviluppando grazie all’impegno dei suoi alunni, un sistema automatizzato di registrazione degli utenti che potrebbe essere operativo nei prossimi giorni. L’impegno anche delle istituzioni scolastiche nella campagna vaccinale conferma la sinergia che si sta ponendo in essere nella città capoluogo, nel combattere l’epidemia. L’intesa con l’istituto Giordani guidato dalla preside Antonella Serpico ed il comandante della Brigata Garibaldi, Generale Massimiliano Quarto della Peruta, prevede inoltre numerose attività di alternanza scuola lavoro.

Il Dottor Michele Tari, responsabile ASL del centro vaccinale della Brigata Garibaldi soddisfatto del lavoro di squadra.