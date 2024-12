Lite al Rione Acquaviva finisce a coltellate: due feriti

I carabinieri della compagnia di Caserta hanno provveduto a fermare due persone per l’aggressione

CASERTA – Due arrestati e due feriti. E’ il bilancio della rissa avvenuta, nella notte tra sabato e domenica, al rione Acquaviva a Caserta.

Per cause ancora in corso di accertamento un 41enne, extracomunitario, è stato colpito all’avambraccio da un fendente, mentre l’amico è stato pugnalato alla pancia. Per entrambi si è reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta .

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Caserta che hanno provveduto a fermare due persone per l’aggressione.