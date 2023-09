Lite condominiale rischia di sfociare in tragedia: carabiniere in ospedale, 50enne in manette

Si è passati dalle parole alle mani in poco tempo.

BELLONA. Nel giro di pochi istanti la lite condominiale, sorta per una questione di parcheggi, è sfociata in una vera e propria rissa, con tanto di ferito. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Bellona: gli infuriati condomini sono passati dalle parole alle mani e, per tale ragione, qualcuno di loro ha ben pensato di chiamare il 112. Quando sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Vitulazio, che hanno cercato di riportare la calma tra i litiganti. Ma, un condomino più esagitato degli altri, il 50enne P.C., ha spinto un militare contro una vetrata, che è andata in mille pezzi. Una scheggia di vetro ha ferito il carabiniere ad un braccio. Di qui l’arresto dell’uomo, mentre il militare è stato condotto in ospedale.