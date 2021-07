SAN FELICE A CANCELLO – Lite familiare questa notte nella frazione di Cancello Scalo. Una pattuglia della polizia e un’ambulanza sono intervenute in via Firenze presso l’abitazione di un ex commerciante della zona, A.N. classe 1945 e la moglie P. C. classe 1942.

L’uomo a seguito di una lite per questioni economiche sarebbe andato in escandescenza seminando lo scompiglio in casa.

A riportare la calma, dopo diverse ore, l’intervento di una pattuglia della polizia.