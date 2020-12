Lite in casa tra due fratelli, 33enne accoltellato e ferito al volto

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red.cro.) – Una lite in casa, tra due fratelli, questa mattina ha macchiato di sangue la giornata di San Cipriano d’Aversa. Due germani hanno iniziato una pesante discussione, finita con il ferimento di un 33enne con un coltello da cucina.

La condizione dell’uomo è parsa immediatamente grave quando l’ambulanza ha raggiunto la casa familiare, in una traversa di via Luigi Caterino. Il ferito è stato trasportato in prognosi riservata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, ma non è in pericolo di vita dopo il ferimento al volto.

I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, giunti sul luogo dell’aggressione, hanno denunciato il fratello.