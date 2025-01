Lite furiosa in casa. 42enne prende a calci la compagna e la manda in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA – È cominciato oggi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il processo a carico di N.M., difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco, 42 anni, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti della convivente L.S., 44enne.

I fatti risalgono all’agosto 2023, quando l’uomo avrebbe aggredito la donna nella loro abitazione a San Nicola la Strada.

Un acceso litigio che si sarebbe trasformato in una violenta aggressione. Secondo l’accusa, N.M. avrebbe colpito con calci e schiaffi la compagna, al termine della furiosa discussione. Le ferite sarebbero state refertate in un documento ufficiale rilasciato dai sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale,