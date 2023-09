Lite improvvisa tra due amici fraterni. Mistero sulle costole incrinate

Un 45enne è ora ricoverato al Moscati di Aversa

SANTA MARIA A VICO – Per ora pare certo che ci sia stato un tentativo di strangolamento, venerdì sera, in piazza Aragona, a Santa Maria a Vico.

Infatti, in un’abitazione situata proprio in piazza è scoppiata una lite tra due uomini di circa 40 anni, legati da uno strettissimo rapporto di amicizia, in pratica, in città sono stati visti quasi sempre insieme.

Al 45enne, attualmente ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa, è stata riscontrata una ferita legata ad un tentativo di strangolamento. Ma, e su questo si cercherà di fare luce, anche due costole incrinate.

Dopo il ricovero nel nosocomio normanno, l’uomo sarà trasferito in una struttura sanitaria in attesa che la sua abitazione, messa in condizioni non eccelse, venga ripulita.