Lite in autostrada finisce a sprangate, ferito un autotrasportatore

A scatenare l’episodio un sorpasso poco gradito

CAIANELLO – Lite tra automobilisti rischia di finire in tragedia. Il grave episodio è accaduto giovedì, 24 ottobre, tra i caselli di San Vittore e Caianello. Alla base del litigio sembrerebbe esserci un sorpasso poco gradito. A rimanere ferito alla testa un autotrasportatore campano accostato, alla guida del suo mezzo, da un furgone grigio subito dopo un sorpasso.

L’aggressore una volta sceso dal mezzo ha estratto una spranga e ha colpito alla testa il trasportatore , per poi dileguarsi. A soccorre l’uomo due poliziotti in servizio a Napoli che stavano andando a lavoro. Indagini in corso da parte della polizia stradale al fine di risalire al responsabile