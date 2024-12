Lite in cornetteria finisce a coltellate, cambia la misura per il figlio del boss

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – Lascia il carcere Luigi Bianco, Ciruziello, figlio del boss Augusto arrestato lo scorso 22 dicembre dopo che lo stesso si è consegnato ai Carabinieri di Casal di Principe. Bianco si è reso protagonista di una violenta aggressione alla cornetteria Cirillo lungo Corso Umberto I di Casal di Principe nei confronti di un giovane di Villa Literno “colpevole” di aver suggerito a Bianco di rispondere al cellulare che squillava insistentemente e di recarsi fuori dal locale. All’invito del giovane è nato un duro battibecco sfociato nel ferimento del liternese. Ciruziello, infatti, si sarebbe recato in auto per armarsi: preso un coltello a ferito con vari fendenti al torace la vittima per poi scappare. Il ferito inizialmente accompagnato al pronto soccorso di Pineta Grande è stato, successivamente, trasferito al Cardarelli di Napoli per essere sottoposto a un delicato intervento. Ieri il giudice Fabrizio Forte, del tribunale di Napoli nord escludendo la premeditazione ha accolto, parzialmente, la richiesta avanzata dall’avvocato difensore, Mirella Baldascino, e disposto i domiciliari per Bianco