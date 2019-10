Lite in famiglia finisce nel sangue. Uccide il cognato a colpi di fucile

CASAL DI PRINCIPE – Un 45enne residente a Casal di Principe è stato ucciso durante una lite per questioni familiari a Nettuno, in provincia di Roma. Shpendi Allushi, albanese, è stato ferito all’addome da un colpo sparato dal cognato di 50 anni. Allushi era arrivato ieri a Nettuno con la famiglia. Il 50enne ha aperto un armadio, preso il fucile calibro 12 illegalmente detenuto e ha fatto fuoco. La moglie della vittima, sorella dell’assassino, è intervenuta e nella colluttazione è stato sparato un altro colpo che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Il 50enne è stato arrestato dai carabinieri di Anzio.