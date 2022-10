Lite per motivi di lavoro: pestato in pieno centro

Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale

ARIENZO – Una violenta lite si è verificata nella tarda mattinata di ieri in via Roma, nel centro storico di Arienzo.

Due uomini, stranieri, si sono pestati a sangue sotto gli occhi dei presenti in zona. Uno dei due sembrerebbe essere stato colpito con un corpo contundente avendo la peggio e rimanendo a terra, sanguinante e quasi privo di sensi.

Sul posto un’ambulanza e la polizia municipale. Alla base del pestaggio sembrerebbero esserci questioni lavorative. Non è da escludere che i due, entrambi operai per una ditta edile non siano neanche residenti ad Arienzo. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale