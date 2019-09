CASERTA – Due ristoratori, marito e moglie sono rimasti lievemente feriti durante una lite, avvenuta ieri in un locale di Caserta. L’alterco è scattato alle 14 e 30 alla fine del pranzo, poco prima della chiusura del ristorante. Per sedare gli animi, sono intervenute altre persone. Nessuno dei due coniugi è stato trasportato in ospedale. La donna ha riferito di essere stata aggredita. Al momento però, non è chiaro se la diatriba sia dovuta a motivi personali o di lavoro.