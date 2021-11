Lite tra coniugi sedata dai carabinieri allertati dai vicini di casa

E’ accaduto poche ore fa in via Vescovo Mincione: i vicini spaventati hanno chiamato forze dell’ordine e 118

MACERATA CAMPANIA Hanno iniziato a litigare a ora di pranzo e le loro urla hanno talmente tanto spaventato i vicini di casa che questi ultimi hanno allertato le forze dell’ordine ed il 118. E’ accaduto poche ore fa a Macerata Campania, in via vescovo Mincione. Non si conoscono i motivi della violenta lite tra coniugi, fatto sta che sul posto si sono portate due volanti dei carabinieri e un’ambulanza. Al momento non si conoscono le condizioni della coppia.