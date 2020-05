Lite tra pazienti sfocia in aggressione, 50enne bloccato e trasferito dai carabinieri

E’ accaduto ieri in una struttura sanitaria

SESSA AURUNCA/PIETRAMELARA – Una discussione tra due pazienti si è trasformata in una violenta aggressione. E’ accaduto ieri, in una struttura sanitaria di Sessa Aurunca, quando due ospiti, hanno cominciato ad avere un alterco. Improvvisamente uno dei due, un 50enne di Caivano, si è avventato, aggredendolo e colpendolo ripetutamente al volto, un 57enne di Pietramelara. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno bloccato il 50enne e lo hanno trasferito in un’altra struttura sanitaria nel comune di Calvi Risorta.