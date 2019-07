BAIA DOMIZIA – Sono dovuti intervenire i carabinieri, ieri sera, a Baia Domizia, per sedare una lite. Erano intorno le 19, quando in via Pietre Bianche, a ridosso di un camping, due gruppi di vacanzieri hanno cominciato a picchiarsi. La rissa è avvenuta poco dopo il rientro dalla spiaggia. I militari hanno ripostato la calma e identificato i litiganti. Alcuni hanno riportato delle ferite.