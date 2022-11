Litiga con la compagna e cade nel vuoto: morto sul colpo

Sotto gli occhi della compagna e dei poliziotti

CASTEL VOLTURNO – Una tragedia si è consumata, ieri sera, in via del Mare a Castel Volturno, in località Fontana Blu, dove un uomo di circa 40 anni ha perso la vita.

Una chiamata al 113 aveva allertati gli agenti: una donna impaurita dal comportamento aggressivo del compagno chiedeva aiuto.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo non c’era ma mentre stavano cercando di capire cosa fosse successo è arrivato. Ha cominciato a dialogare con gli agenti e poi si è allontanato bruscamente dirigendosi verso le scale dove si è arrampicato sulla ringhiera esterna all’ottavo piano e cadendo nel vuoto. Muore sul colpo sotto gli occhi della compagna e dei poliziotti. Allertato il 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul caso indagano gli uomini del locale commissariato e della squadra mobile della Questura di Caserta.