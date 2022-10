Litiga con la compagna e dà in escandescenza: sprangate alle auto in sosta e alla statua della Madonna

Un vero e proprio raid vandalico nel quale l’uomo ha distrutto tutto quello che poteva a colpi di spranga

MADDALONI – Notte di follia, quella appena passata, a Maddaloni. Un uomo andato in escandescenza sembrerebbe, a causa di una lite coniugale, è sceso in strada, in piena notte, sfogando la sua ira e distruggendo tutto quanto gli capitasse davanti a colpi di spranga. Distrutti gli arredi urbani, le fioriere, la statua della Madonna e le auto in sosta. Fermato da una pattuglia del commissariato di Maddaloni, non senza problema.