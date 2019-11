Litigano in auto e lui la massacra a schiaffi e pugni in testa. Giovane donna in prognosi riservata

RIARDO – Coppia di fidanzati litiga in auto, lui la massacra a schiaffi e pugni in testa. E’ accaduto a Riardo, mentre la coppia si trovava in macchina. Il litigio sarebbe nato per futili motivi degenerando poi in una violenta aggressione da parte di lui. La donna raggiunta alla testa da schiaffi e pugni, è riuscita a sfuggire e a chiamare i carabinieri della stazione di Pietramelara che stanno conducendo le indagini sul caso.

La giovane è stata trasportata all’ospedale di Piedimonte Matese dove è stato riscontrato un trauma cranico e facciale. La prognosi resta riservata. L’uomo, originario del napoletano, ma residente a Riardo da tempo, è stato interrogato in caserma dai carabinieri dove si trova attualmente.