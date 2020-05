LITORALE DOMIZIO. Dal 4 maggio in arrivo 20mila braccianti stranieri per lavorare. Lega: “Mentre gli italiani restano al palo”

Qui sotto il comunicato stampa del coordinamento regionale

LITORALE – “Nuovi schiavi in arrivo in Campania, alla faccia del Primo Maggio. Il lavoro è dignità, diritti e tutele, eppure è stato annunciato l’arrivo di 20mila braccianti nella nostra regione.

Serve certamente manodopera per i nostri campi e il nostro settore agroalimentare, ma non possiamo reclutare migliaia di lavoratori a pochi euro, che spesso alimentano caporalato e sfruttamento.



Chiediamo la reintroduzione dei voucher e la possibilità di assumere italiani disoccupati e giovani.Il partito del governatore De Luca è per la sanatoria degli immigrati, la Lega lotta per difendere la manodopera italiana ed evitare sfruttamento, concorrenza sleale e contrazione dei diritti. Prima i campani!”. Così una nota della Lega Salvini premier della Campania