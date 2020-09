LIVE. 18:08. ELEZIONI REGIONALI. I PRIMI NUMERI. Oliviero in netto vantaggio su Graziano a SANT’ARPINO. E a SESSA AURUNCA ha quasi il triplo dei voti di Schiavone

Stiamo seguendo (naturalmente live) alcuni duelli tra i più sentiti e importanti

CASERTA – E’ stato rapidissimo lo spoglio del Referendum e come avevamo previsto, alle 17:30/17:40, in molti seggi della provincia è iniziato quello per le elezioni regionali. Comincia ad affluire qualche dato che se non è significativo per capire come andranno a finire certi duelli, sono comunque indicativi. Ad esempio, a Sant’Arpino, con spoglio aperto in due sezioni, uno dei duelli più sentiti in questa campagna elettorale fa segnare 105 preferenze per Gennaro Oliviero e 45 per Stefano Graziano. Interessanti anche i primi numeri provenienti da Sessa Aurunca, città di provenienza di Oliviero ma anche di Massimo Schiavone, altro candidato PD. Il consigliere regionale uscente al momento tocca 258 preferenze, Schiavone si attesta a 101. Graziano più indietro, anche se a Sessa Aurunca doveva giocare in difesa, avendo pure perso qualche riferimento che la volta scorsa lo votò in dissenso ad Oliviero, il quale queste persone ha recuperato pienamente.