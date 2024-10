LIVE. ARRESTI A CASERTA E SAN NICOLA. Ai domiciliari Franco Biondi e altri quattro. SEGUI LA DIRETTA DALLA PROCURA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AGG. – Il comandante Scarso ha confermato la vicenda della società di Giulio Fappiano chiamata da Franco Biondi al comune di Caserta per bonificare il suo ufficio (LEGGI QUI LA STORIA).

AGG. – Cinquecento mila euro di lavori tra il 2019 e il 2020 al centro degli appalti truccati tra Caserta e San Nicola, secondo la procura.

AGG. – C’è un imprenditore che ha ammesso in toto i reati contestati. Sulle generalità vige ancora riserbo.

AGG – Gli imprenditori del verde pubblico hanno creato un cartello, in modo da spartersi il verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada.

AGG. – Cinque agli arresti domiciliari, quattro persone all’obbligo di firma, queste le misure decise dal gip. Contestato il reato di associazione a delinquere. Le ditte ruotavano, gli inviti sostanzialmente erano inutili. Gli importi venivano portati volontariamente sotto soglia.

AGG. – Ci sarebbero altri sette soggetti colpiti da misure cautelari, ma bisogna stabilire al momento le posizioni dei 9 colpiti da misure cautelari.

CASERTA – In diretta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere stiamo seguendo per voi la conferenza stampa del procuratore Pierpaolo bruni e del comandante provinciale dei Carabinieri, Manuel Scarso, sugli arresti legati agli appalti truccati per il verde pubblico ai comuni di Caserta e San Nicola la Strada.

Ricordiamo che è ristretto agli arresti domiciliari Franco Biondo. Obbligo di firma per il fratello Giulio Biondi, in pensione. Misure cautelari tra obbligo di firma e arresti per tecnici e imprenditori.