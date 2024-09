RILEGGI IL LIVE. AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA 0-0. I falchi conquistano un punto di sofferenza in dieci uomini, non mancano le polemiche. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+4 Parigini abbatte Bakayoko. giallo per il nuovo entrato dei gialloblù

90’+2 Ultimi cambi del Cerignola: dentro Faggioli e Parigini per Coccia e il precedente subentrato Velasquez

90’+1 Tiro di Capomaggio da fuori area, di facile ricezione per Zanellati.

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ BAKAYOKO! ARRIVA IN AREA E DRIBBLA BEN TRE AVVERSARI MA TENTENNA E ASPETTA TROPPO AL MOMENTO DEL TIRO, SPRECANDO UNA GHIOTTA OCCASIONE CHE IL FRANCESE ERA RIUSCITO A CREARSI

86′ Incursione sulla linea di fondo di Russo, cross che attraversa tutta l’area con Salvemini che si vede passare la sfera davanti ai suoi occhi senza riuscire ad insaccare

81′ ZANELLATI! VISENTIN ERA LETTERALMENTE DENTRO L’AREA PICCOLA CON UN PALLONE DA DOVE SOLO SPINGERE IN PORTA DOPO IL CROSS DI SALVEMINI, IL PORTIERE ROSSOBLU’ COMPIE UN MIRACOLO DI SOLI RIFLESI AD ALLONTANARE

78′ Ultimi cambi dei rossoblù: dentro Falasca e Mancini per Paglino e Fabbri

72′ Piovono proteste al Monterisi, prima per un eventuale fallo di mano di Salomaa in area, poi per una trattenuta di Bacchetti su Di Dio. In entrambi i casi il direttore di gara sceglie di lasciar correre

68′ Altri cambi per la Casertana: Proia per Damian e Salomaa al posto di Carretta

67′ GOL ANNULLATO AL CERIGNOLA! COCCIA AVEVA SPARATO IL PALLONE SOTTO AL SETTE DEL LIMITE DEL’AREA MA C’ERA STATO UN FALLO IN ATTACCO AI DANNI DI BACCHETTI CHE SALVA LA CASERTANA

64′ Si copre subito Iori: Deli lascia il posto a Gatti

62′ ESPULSO KONTEK! IL DIFENSORE E’ TROPPO DURO IN UN CONTRASTO AEREO CON SAINZ-MAZA E L’ARBITRO VALUTA IL GIOCO PERICOLOSO DEL NUMERO 4 DEI FALCHI, OPTANDO PER IL DOPPIO GIALLO.

60′ Altro cambio dei padroni di casa: Ruggeri cede il posto a Sainz-Maza

54′ Ammonito Kontek per un fallo su Russo

51′ Doppio cambio per il Cerignola: dentro Velasquez e Di Dio per Gagliano e Paolucci

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

44′ CARRETTA! CI PROVA DAL CALCIO D’ANGOLO IL TREQUARTISTA DELLA CASERTANA, RISPONDE ANCORA IL PORTIERE DI CASA COSTRETO A TUFFARSI PER SALVARE IL PALLONE

43′ PAGLINO! DAL CORNER SI COORDINA AL VOLO IL NUMERO 32 CHE TROVA UN’ALTRA GRANDE RISPOSTA DI SARACCO AD EVITARE IL VANTAGGIO ROSSOBLU’

42′ Progressione di Heinz che da più di trenta metri inquadra la porta. Saracco compie una grande parata per negare la gioia del gol al calciatore tedesco

32′ Paglino si avventa su un pallone vagante in area ma l’impatto non è dei migliori. Tiro da dimenticare e Audace che ripartirà dal fondo

30′ Ammonito un secondo difensore del Cerignola, si tratta di Gonnelli che sbraccia sulla faccia di Bakayoko e commettendo fallo ai danni del giocatore francese

29′ Ammonito Capomaggio per un brutto intervento su Deli

24′ Rientra Bacchetti

22′ Bacchetti a terra dopo uno scontro a centrocampo. Il giocatore sembra dolorante e viene scortato dai sanitari fuori dal terreno di gioco

19′ Deli avanza sulla fascia, Collodel in mezzo è capace di controllare il passaggio molto potente e andare verso la porta. Il tiro trova la deviazione della difesa che sventa la minaccia in corner

13′ Calano le incursioni, Paglino tenta il cross in mezzo per Bakayoko, la difesa pugliese allontana senza problemi

7′ Ritmi molto alti in questo avvio di gara, entrambe le squadre spingono sulle fasce per cercare, poi, l’inserimento

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Konte, Fabbri; Damian, Collodel; Bakayoko, Carretta, Paglino; Deli. All. M.Iori

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin, Gonnelli, Gagliano; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Russo; Ruggiero, Salvemini.

Iori e la Casertana sono a caccia del bis, ma la sfida contro il Cerignola è impegnativa. Basterà per il tecnico dimostrare una prestazione convincente e cercare di portare a casa il risultato contro una squadra che, al momento, è tra le indiziate per la contesa del campionato.

Alfonso Centore